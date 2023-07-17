خدمة جول لتوجيهي 2023 - رقم الاشتراك في خدمة جوال ووطنية لنتائج التوجيهي 2023

رقم الاشتراك في خدمة جوال ووطنية لنتائج التوجيهي 2023 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص من طلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت أي عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع لا سيما مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي والذي يصادف يوم الخميس المقبل ويترتب على كافة زوار هذه المقالة من المواصلة في قراءة جميع السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة حيث جرى توزيعها من قبل فلسطين اليوم الاخباري على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعميم الفائدة وهي على النحو التالي :

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم في وضع ابرز طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين وهي في الفقرة التي تلي ذلك:_

ويتطلب من حضراتكم أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022 .

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

نتائج التوجيهي عبر جوال 2023

نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلن وكيل وزارة التعليم بغزة، خالد أبو ندى، اليوم الأربعاء 7-6-2023، انطلاق المرحلة الاولى لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي- 2023).

وأكد الوكيل أبو ندى، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في غزة، حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2023، أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في غزة توجهوا صباحا لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد عقد الامتحان الأول للوصول إلى النتائج في أسرع وقت.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، كما وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات نحو 9 آلاف، منهم 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة.

وبيّن أن مصححين سيتوزعون على مركزين، وهما: مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وتوجه أبو ندى، بجزيل الشكر لكل من ساند وساعد في انهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب وسائل الاعلام عدم التعاطي مع ما يسيء لامتحانات الثانوية العامة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر عن طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال ووطنية 2023 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .