السيد نصرالله: نقبل نتائج الانتخابات رغم الإنفاق المالي الهائل والتحريض والتدخلات الخارجية المكشوفة

فلسطين اليوم- وكالات

قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله:إن المعارضة تقبل بنتيجة الانتخابات بمعزل عما تم فيها من وسائل تمويل وعمليات تحريض.

وأضاف السيد نصر الله في كلمة له مساء اليوم نقلتها قناة المنار أن هناك تدخلات خارجية علنية مكشوفة في الانتخابات, وقال: لم يعد أحد في هذه الدنيا إلا وتدخل في هذه الانتخابات.

وقال السيد نصر الله: نسلم بنتيجة الغالبية النيابية، مشيراً إلى وجود فرق بين الغالبية النيابية والغالبية الشعبية.. قد تكون الغالبية النيابية غالبية شعبية وقد لا تكون.. بكل الأحوال نحن نسلم بالغالبية النيابية، أما الغالبية الشعبية فتحددها مراكز دراسات الإحصاء.

وأكد السيد نصر الله أن الانتخابات النيابية رغم أهميتها هي مجرد محطة تليها محطات واستحقاقات أخرى.

وقال : إن المعارضة سعت للحصول على الغالبية النيابية لتحقيق الإصلاح لا للهيمنة.

وأضاف نحن مصرون على خدمة مشروع الإصلاح من موقع المعارضة النيابية أو في أي موقع آخر.