نشطاء يدعون للتغريد ضد الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة

دعا إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، للتغريد على وسائل التواصل الاجتماعي ضد سياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

وتنطلق حملة التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي، الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، على وسمي #أوقفوا الاعتقال السياسي و #الاعتقال السياسي جريمة .

ودعا النشطاء لأوسع مشاركة في الحملة التي تحذر من خطر الاعتقال السياسي وتجرمه، داعيين السلطة للكف عن هذا السلوك الذي يهدد التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي ، وإلى ضرورة عودة السلطة لرشدها وشعبها.

واعتبروا، أن الاعتقال السياسي جريمة بحق الشعب الفلسطيني ونضالاته، لافتين إلى أن هذه السياسة تعد طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد المجارز والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي الضفة الغربية.

ويُتوقع أن تشهد الحملة تفاعلاً كبيرًا من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، والعالم العربي المساند لقضيتنا؛ بهدف إعلاء الصوت ونبذ تصرفات السلطة التي تستهدف وحدتنا ونسيجنا المجتمعي المساند والداعم للمقاومة.