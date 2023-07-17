أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير المناضل مروان البرغوثي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 17 يوليو الجاري بمقر الأمانة العامة، السيدة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير المناضل والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط حمّل السيدة فدوى تحيةً ودعماً لمروان الصامد في الأسر منذ 22 عاماً، مؤكداً على أن نضاله الطويل وما تعرض له من ظُلم على يد الاحتلال هو وسام شرف على صدر الفلسطينيين جميعاً، ورصيدٌ مُضاف للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على الاطمئنان على حالة البرغوثي في سجنه، كما استمع باهتمام لما تقوم به زوجته الفاضلة من جهد في إطار الحملة العالمية للتعريف بقضيته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قضية الأسرى الفلسطينيين، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده إن النضال الفلسطيني والصمود الذي يُعبر عنه البرغوثي هو ما يُبقي على القضية حية في أذهان العالم، وما يضرب المثل للأجيال الجديدة في فلسطين.