المباحث العامة تحذر من التعاطي مع محتالين من خارج القطاع

حذرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة في الشرطة في قطاع غزة اليوم الاثنين 17/7/2023، من التعامل مع محتالين من خارج القطاع يجمعون الأموال بطرق غير شرعية.

وأصدرت الدائرة تنويه مهم للمواطنين، حذرت فيه من التعاطي مع أشخاص يقومون بالاتصال ببعض المواطنين، ويطلبون إرسال مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى فتح حساب بنكي لتقديم مساعدات مالية أو منح طلابية.

وأكدت الدائرة، أنه بالمتابعة تبين أنهم مُحتالون من خارج قطاع غزة يجمعون الأموال بطرق غير شرعية عبر النصب والاحتيال.

كما شددت على المواطنين بضرورة الحذر وعدم التعاطي مع أية اتصالات وطلبات مجهولة المصدر.