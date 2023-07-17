رابط نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى (المحافظات الجنوبية–قطاع غزة) 2023- مع الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023، يسأل الأهالي وأولياء الأمور بشكل خاص عن نتيجة الثانوية العامة، التي عادة تنشر عبر أرقام الجلوس والأسماء التي ستنشر عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، والذي سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/202، حيث يمكن متابعتها من خلال موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وستنشر وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2023 في فلسطين عبر موقعها الإلكتروني (psge.ps)، فيما ستُرسل النتائج من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

رابط نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2023 برقم الجلوس

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

ومن خلال تسجيل بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الإلكتروني.

ثانيا اختار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على نتائج الثانوية العامة.

ومن ثم قم بكتابة رقم جلوس الطالب المكون من 6 إلى 8 أرقام.

في النهاية: اضغط على مربع عرض بحث.

رقم طريقة الاشتراك في خدمة جوال والوطنية بنتائج التوجيهي 2023 ، وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد النتائج مؤخرًا سجل محرك جوجل الشهير ارتفاع في عمليات البحث من قبل الآلاف من الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربية للوصول إلى هذه الطريقة الجميلة وفي هذه المقدمة وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي تخص هذا الموضوع علما أن ما يميز خدمة الاشتراك عبر جوال ووطنية وغيرها وبعد هذه المقدمة يرجى من حضراتكم المواصلة في قراءة ما يلي .

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم في وضع ابرز طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين وهي في الفقرة التي تلي ذلك:_

ويتطلب من حضراتكم أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022 .