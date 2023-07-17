استقبال مُهيب لحفل تقديم ميسي لإنتر ميامي والبرغوث يُعلق

حضرت جماهير غفيرة إلى حفل تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعباً رسمياً لنادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، على ملعب "درايف بينك استاديوم" بمدينة فورت لودرديل.

واستقبل النجم الأرجنتيني البالغ 36 عاماً بشكل مبهر للغاية في ملعب فريقه الجديد، وسط حضور عشرات الآلاف من الجماهير الأمريكية التي ملأت مدرجات ملعب إنتر ميامي عن آخره.

ونال ميسي استقبالاً رائعاً من الجمهور الحاضر في الملعب، إذ قال في كلمة قصيرة ألقاها: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع: "أريد حقاً أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائما، والرغبة في الفوز".

ويتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم الأرجنتيني في المباراة التي تجمعه بفريق كروز أزول المكسيكي في 21 من شهر يوليو الحالي ضمن بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وسيرتدي النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي القميص رقم 10، وهو الذي اشتهر به طوال السنوات الماضية.

والتحق بميسي، بزميله السابق في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو مارتينو "تاتا"، مدرب المنتخب الأرجنتيني والنادي الكتالوني السابق، الإشراف على إنتر ميامي.

ونجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي لمدة موسمين ونصف، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته العديد من المواقع والصحف العالمية مؤخرا.