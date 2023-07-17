مصر : انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة يؤدي لمصرع 5 أشخاص

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئي وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.