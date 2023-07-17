الأسير المجاهد أنور عليان ينهي دراسة الماجستير في سجون الاحتلال

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أنور عمر حمدان عليان (47 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة قد أنهى دراسة الماجستير علوم سياسية ودراسات إسرائيلية بتقدير امتياز؛ من جامعة القدس أبو ديس عبر الدراسة عن بعد في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مـهـجـة الـقـدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.





من جـهــتـهــا باركت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس حصول الأسير المجاهد أنور عليان على شهادة الماجستير عبر الدراسة عن بعد وهو داخل سجون الاحتلال الصهيوني، واعتبرت ذلك تحدي للاحتلال ولسياساته العنصرية التي تهدف لتغييب الأسرى في السجون وعزلهم عن محيطهم الخارجي، حيث استطاع الأسرى تحويل السجون من مقابر للأحياء كما أرادها الاحتلال إلى منارات للعلم بفضل جهودهم الكبيرة وصبرهم وثباتهم.

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين وهم (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل عدة أعوام؛ وهو يقبع حاليًا في سجن عوفر الاحتلالي.