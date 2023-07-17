حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدين استقبال الإمارات لمنتخب الاحتلال

أدانت الحملة بأشد العبارات استقبال "المملكة العربية السعودية" للفريق "الإسرائيلي" الذي يحمل جوازات سفر "إسرائيلية" عبر دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة الرياضات الإلكترونية.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل غطاءً لاستمرار الاحتلال وجرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحملة إلى أن استقبال الفريق الصهيوني على أراضي المملكة السعودية يخيب آمال وتطلعات الأمة عامةً، والشعب الفلسطيني خاصة؛ لدور المملكة الأصيل في رفع الظلم الواقع على الفلسطيني وإزالة الاحتلال عن أراضيه.

واعتبرت الحملة أن استقبال المملكة للفريق الصهيوني يضفي شرعية على الاحتلال، ويؤخر حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة بحسب القوانين والمواثيق الدولية التي تلتزم بها المملكة.

ودعت الحملة المملكة العربية السعودية، للثبات على موقفها الداعي لحماية الحق الفلسطيني، المتمثل بتقرير مصيره، واستعادة حقوقه السليبة.