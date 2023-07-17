مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين 17/7/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال" الإسرائيلي".

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات المسجد ونفذوا جولات استفزازية، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

وقالت هيئة أمناء الأقصى: إن "الاحتلال يعرقل ويمنع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك بهدف حسم المعركة في مدينة القدس المحتلة لصالح مشاريعه التهويدية، وتكون السيطرة والسيادة للاحتلال ولجماعات الهيكل المتطرفة".

ونبه عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب، إلى أن سلطات الاحتلال تتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد، وسحب الصلاحيات بشكل كامل من دائرة الأوقاف الإسلامية وتفريغ الوصاية الأردنية.