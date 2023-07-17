موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023- دعاء السنة الهجرية الجديدة 1445، مع اقتراب نهاية العام الهجري 1444، يسأل كثيرون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، حيث يُصادف موعد رأس السنة الهجرية لعام 2023 التاسع عشر من شهر تموز ويبدأ مساء يوم 18 تموز وينتهي في بداية يوم 19 تموز تعتمد على حركة القمر، وهكذا يتغير التاريخ الهجري إلى 1445.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023

وبعد تحديد موعد رأس السنة الهجرية تتمنى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لجميع المسلمين والديانات الأخرى عامًا هجريًا سعيدًا ليتمكنوا من تحقيق ما لم يحققوه في الأعوام السابقة، سنة هجرية جديدة سعيدة للجميع، وكل عام وانتم بخير.

وأعلن مجلس الوزراء برام الله موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1445 في فلسطين.

وأفاد مجلس الوزراء بأن الخميس القادم الموافق 20 تموز 2023، سيكون عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445.

عبارات ورسائل عن رأس السنة الهجرية 1445

المحبة هي ليس بالكلمات فقط، بل بالشعور بها، لذلك تعجز كلماتي عن وصفكم يا أصدقائي المقربيين والغاليين.

من تهاني رأس السنة الهجرية 1445 هجري ننشر التهاني والأماني، ونقول لكل الناس الله يهنيكم ومن رزقه الواسع يعطيكم حتى يرضيكم.

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "الخير في أمتي إلى يوم الدين" يا خير أمة على هذه الأرض، كل عام وأنتم بخير يا أحباب.

أمي حبيبتي وجنتي، بحب أقول لك في هذه المناسبة السعيدة أنني أحبك.

أسأل الله أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد هذا يا أعز الناس.

إلى العائلة والأصدقاء الذين أحبهم بقدر لا يعلمه إلا الله، كل عام وأنتم بخير أنتم وذويكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

عام هجري جديد 1445 هجري يحل علينا فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وود وأمل وسعادة لا تعد ولا تحصى.

اللهم ها قد ودعنا عامًا فتقبل منا صالح أعمالنا فيه، ونستقبل عامًا جديدًا فيسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا رحيم.

أستشعر بالفرح والبهجة وأنا أستقبل هذا العام الهجري الجديد وأنتم برفقتي أحبتي فكل عام وأنتم بألف وألف خير.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

اللهم يا رب إنا نسألك خير هذه السنة الهجرية ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم يا رب إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفي غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اللهم يا رب إنى أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.

اللهم يا رب إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.

اللهم يا رب نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهَلْ الفجر وأهَلْ القرآن وحملته وأهَلْ قيام الليل وأهَلْ عليين واكرمنّا في هذا العام الهجري وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين.