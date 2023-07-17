بعد وقف تمويل غزة: تحذير من انفجار الأوضاع باتجاه السياج الحدودي

حذر الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة جراء تعمق الأزمات الإنسانية.

وقال عبد العاطي: إن انفجار الأوضاع في قطاع غزة بات قاب قوسين أو أدنى جراء تعمق الأزمات الإنسانية، وننظر بخطورة شديدة إلى تداعيات أزمة التمويل في وكالة الغوث ووقف برنامج الغذاء العالمي وصرف مخصصات أفقر الفقراء وتأخير صرف شيكات الشؤون الاجتماعية”"

وتابع في تصريح متلفز: "هذا يعمق الأزمات الإنسانية في غزة ويجعل من نسب الفقر والبطالة مرتفعة بشكل يجعل من المواطنين لا ينعمون بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وخاصة أن نسب المعتمدين على المساعدات الخارجية بلغ 74%"

وأشار إلى أن الأونروا تدفع مخصصات وتقدم إغاثة إنسانية لمليون 200 ألف لاجئ في غزة، إضافة إلى تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات لقرابة 300 ألف شخص، بينما تقدم السلطة الفلسطينية مساعدات إلى نحو 100 ألف في غزة بحسب الحقوقي عبد العاطي.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “توقف هذه المساعدات ينذر بكارثة إنسانية ستنعكس سلبا على مجمل حالة حقوق الإنسان وربما تنفجر المنطقة”.

وطالب عبد العاطي بضرورة المسارعة بإيجاد الحلول الممكنة وتبني الجمعة العامة للأمم المتحدة تمويل وكالة الغوث أسوة بالوكالات التخصصية الأخرى.

وقال: “وفي ذات الوقت تحرك سياسي جاد من أجل ضمان الوفاء بالتزام الأسرة الدولية إزاء مجتمع اللاجئين وتحرك باتجاه استعاد الوحدة على أساس شراكة سياسية بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني كي تكون قادرة على مواجهة الأزمات الإنسانية المتعاظمة بسبب إجراءات الاحتلال والانقسام”.

وأضاف “انفجار الأوضاع قاب قوسين أو أدنى لا كهرباء ولا مياه صحية للشرب وفقر وبطالة ترتفع لتصل إلى 70%”.

وأكد عبد العاطي أن “محددات الانفجار قائمة وربما تنفجر الأوضاع باتجاه السياج الحدودي وبسبب جرائم الاحتلال”.