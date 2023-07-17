غزة: استئناف تسويق الصناعات الخشبية للضفة والداخل

أعلن المتحدث باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، إعادة تسويق منتجات قطاع غزة الخشبية إلى أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية، بعد منعٍ فرضه الاحتلال لأكثر من شهرين تكبد المصنعون خلالها خسائر قُدرت بنصف مليون دولار.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت في 4 مايو / أيار، منتجات قطاع غزة الخشبية بمزاعم أمنية.

وأفاد بسيسو ، أن سلطات الاحتلال وافقت الاثنين الماضي على مرور أول شاحنة تحمل منتجات خشبية إلى المستوردين في الضفة الغربية والسوق في الداخل المحتل.

وأوضح بسيسو أن القطاع الخاص يصر على إبقاء الإجراءات المتبعة سابقًا، وأنه لم يطرأ عليها مستجدات من شأنها أن تبطئ عملية نقل البضائع من القطاع أو تخفض من الكميات، حيث يسمح الاحتلال فقط يومين في الأسبوع لتسويق المنتجات الغزاوية، وهما الاثنين والثلاثاء.

ولفت بسيسو لصحيفة "فلسطين" إلى أن منع الاحتلال أفقد المصنعين نصف مليون دولار، فرصة ضائعة خلال الفترة السابقة. وأوضح أن تسويق قطاع غزة كان يصل إلى 150 شاحنة يوميًا قبل فرض الحصار في 2007، حيث كانت المبيعات تسجل نحو 8 ملايين دولار شهريًا، منها 3 ملايين دولار من سوق الداخل المحتل والضفة الغربية، و5 ملايين دولار شهريًا من السوق المحلي بقطاع غزة.

وشدد بسيسو على ضرورة رفع المعوقات عن مدخلات الصناعات الخشبية، وتعويض المتضررين جراء الحصار الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن الحصار والعراقيل الأخرى خفضت مساهمة الصناعات الخشبية في الناتج المحلي من 6% إلى 1%.

وأشار إلى أن صناعة الأثاث تعتبر من أهم الصناعات التصديرية في قطاع غزة، حيث تشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة بواقع 400 منشأة.