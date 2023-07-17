أميرة سعودية تُهاجم مؤثري السوشيال ميديا بسبب سلوكهم بالحرمين... ونشطاء يعلقون

شنت أميرة سعودية هجوماً لاذعاً على عددٍ من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونساء، بسبب عدم احترامهم "لقدسية" المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الزيارات بفعل اللباس الذي يرتدونه.

وقالت الأميرة الغادة بنت فهد آل سعود، في تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، "يا نساء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي، عند زيارة هاتين المدينتين المقدستين، تستروا البسوا عباية وطرحة احتراما لقدسية المكان، واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة".

وأضافت: "باختصار، وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلون دون عباية، هذه وقاحة وقلة ذوق".

وطالبت رئاسة شؤون الحرمين، ووزارة الداخلية السعودية، بفرض غرامات وعقوبات على مخالفي "الذوق العام" في المشاعر المقدسة.

ووصفت بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مشاهير الفلس"، قائلة: "إن واجبنا إلغاء متابعة الباحثين عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم "وحدة تصور وهي تصلي، والثاني يكتب "أوت فيت" الإحرام في عمرته وفي الحج".

وأضافت الغادة: "إلا شعائر الله، هنا نوقفكم وأشكالكم عند حدكم. أما بخصوص المعتمرين والمعتمرات وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خارج المملكة، فيجب توفير كتيبات بجميع اللغات مكتوبة ومصورة لمن لا يعرف القراءة، يتم فيها شرح اللبس المناسب الذي يجب لبسه في مكة والمدينة، خصوصا في ساحات الحرمين الشريفين ولكل من يستخرج تأشيرة عمرة أو حج، وتوزع في الفنادق".

يا نساء المسلمين تقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي،

عند زيارة هاتين المدينتين المقدسة تستروا البسوا عباية وطرحة إحتراما لقدسية المكان واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة.

بإختصار وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلونا دون عباية هذه قلة ذوق… — الغادة بنت فهد م آل سعود (@TheGhadaFahad) July 13, 2023

أمل من #رئاسة_شؤون_الحرمين

@ReasahAlharmain @wmngovsa

ووزارة الداخلية @AbdulazizSNA

أن يفرض غرامات وعقوبات على كل من يخالف الذوق العام في المشاعر المقدسة.

وواجبنا كسعوديين مقاطعة والغاء متابعة مشاهير الفلس الذين يبحثون عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم ... وحده… — الغادة بنت فهد م آل سعود (@TheGhadaFahad) July 13, 2023

وأثارت تغريدة الأميرة السعودية، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق متابعون بالقول:

يصلون مع تصوير سيلفي وعيونهم على الكام ،اي دين وخشوع عنه يتحدثون😏 — أ/شموخ الأنين🇸🇦 (@z0_48) July 13, 2023

فعلًا للأسف البعض يظهر بشكل لا يليق وقدسية المكان! حفظ الله الجميع — مساعد الخميس (@musaad9991) July 14, 2023

المفروض يكون فيه موظفين وموظفات في محيط الحرمين للذوق العام. — دانة العنزي (@danhh3333) July 13, 2023

الحل سهل جداً ..

رئاسة شؤون الحرمين تصدر أوامر للأمن والموظفين على أبواب الحرم بمنع دخول أي إمرأة متبرجة ومتزينة — ياسر الدامغ ( عنيزة ) (@yaser93621659) July 14, 2023

المصدر: (عربي 21).