أميرة سعودية تُهاجم مؤثري السوشيال ميديا بسبب سلوكهم بالحرمين... ونشطاء يعلقون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 ص
17 يوليو 2023
صلاة الفجر في الحرمين.jpg
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شنت أميرة سعودية هجوماً لاذعاً على عددٍ من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونساء، بسبب عدم احترامهم "لقدسية" المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الزيارات بفعل اللباس الذي يرتدونه.

وقالت الأميرة الغادة بنت فهد آل سعود، في تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، "يا نساء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي، عند زيارة هاتين المدينتين المقدستين، تستروا البسوا عباية وطرحة احتراما لقدسية المكان، واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة".

وأضافت: "باختصار، وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلون دون عباية، هذه وقاحة وقلة ذوق".

وطالبت رئاسة شؤون الحرمين، ووزارة الداخلية السعودية، بفرض غرامات وعقوبات على مخالفي "الذوق العام" في المشاعر المقدسة.

 ووصفت بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مشاهير الفلس"، قائلة: "إن واجبنا إلغاء متابعة الباحثين عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم "وحدة تصور وهي تصلي، والثاني يكتب "أوت فيت" الإحرام في عمرته وفي الحج".

وأضافت الغادة: "إلا شعائر الله، هنا نوقفكم وأشكالكم عند حدكم. أما بخصوص المعتمرين والمعتمرات وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خارج المملكة، فيجب توفير كتيبات بجميع اللغات مكتوبة ومصورة لمن لا يعرف القراءة، يتم فيها شرح اللبس المناسب الذي يجب لبسه في مكة والمدينة، خصوصا في ساحات الحرمين الشريفين ولكل من يستخرج تأشيرة عمرة أو حج، وتوزع في الفنادق".

وأثارت تغريدة الأميرة السعودية، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق متابعون بالقول:

المصدر: (عربي 21).

 

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