أميرة سعودية تُهاجم مؤثري السوشيال ميديا بسبب سلوكهم بالحرمين... ونشطاء يعلقون

شنت أميرة سعودية هجوماً لاذعاً على عددٍ من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونساء، بسبب عدم احترامهم "لقدسية" المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الزيارات بفعل اللباس الذي يرتدونه.
وقالت الأميرة الغادة بنت فهد آل سعود، في تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، "يا نساء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي، عند زيارة هاتين المدينتين المقدستين، تستروا البسوا عباية وطرحة احتراما لقدسية المكان، واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة".
وأضافت: "باختصار، وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلون دون عباية، هذه وقاحة وقلة ذوق".
وطالبت رئاسة شؤون الحرمين، ووزارة الداخلية السعودية، بفرض غرامات وعقوبات على مخالفي "الذوق العام" في المشاعر المقدسة.
ووصفت بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مشاهير الفلس"، قائلة: "إن واجبنا إلغاء متابعة الباحثين عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم "وحدة تصور وهي تصلي، والثاني يكتب "أوت فيت" الإحرام في عمرته وفي الحج".
وأضافت الغادة: "إلا شعائر الله، هنا نوقفكم وأشكالكم عند حدكم. أما بخصوص المعتمرين والمعتمرات وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خارج المملكة، فيجب توفير كتيبات بجميع اللغات مكتوبة ومصورة لمن لا يعرف القراءة، يتم فيها شرح اللبس المناسب الذي يجب لبسه في مكة والمدينة، خصوصا في ساحات الحرمين الشريفين ولكل من يستخرج تأشيرة عمرة أو حج، وتوزع في الفنادق".
يا نساء المسلمين تقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي،— الغادة بنت فهد م آل سعود (@TheGhadaFahad) July 13, 2023
عند زيارة هاتين المدينتين المقدسة تستروا البسوا عباية وطرحة إحتراما لقدسية المكان واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة.
بإختصار وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلونا دون عباية هذه قلة ذوق…
أمل من #رئاسة_شؤون_الحرمين— الغادة بنت فهد م آل سعود (@TheGhadaFahad) July 13, 2023
@ReasahAlharmain @wmngovsa
ووزارة الداخلية @AbdulazizSNA
أن يفرض غرامات وعقوبات على كل من يخالف الذوق العام في المشاعر المقدسة.
وواجبنا كسعوديين مقاطعة والغاء متابعة مشاهير الفلس الذين يبحثون عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم ... وحده…
وأثارت تغريدة الأميرة السعودية، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق متابعون بالقول:
يصلون مع تصوير سيلفي وعيونهم على الكام ،اي دين وخشوع عنه يتحدثون😏— أ/شموخ الأنين🇸🇦 (@z0_48) July 13, 2023
فعلًا للأسف البعض يظهر بشكل لا يليق وقدسية المكان! حفظ الله الجميع— مساعد الخميس (@musaad9991) July 14, 2023
المفروض يكون فيه موظفين وموظفات في محيط الحرمين للذوق العام.— دانة العنزي (@danhh3333) July 13, 2023
الحل سهل جداً ..— ياسر الدامغ ( عنيزة ) (@yaser93621659) July 14, 2023
رئاسة شؤون الحرمين تصدر أوامر للأمن والموظفين على أبواب الحرم بمنع دخول أي إمرأة متبرجة ومتزينة
المصدر: (عربي 21).