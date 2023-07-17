الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، قريتي رمانة، غرب جنين، ونزلة زيد جنوبا شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة وداهمت عدة أحياء، وأقامت حاجزاً عسكرياً في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، مضيفة، أنها أطلقت القنابل الصوتية تجاه المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال نزلة زيد وشنت حملة تمشيط في عدد من المنازل.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية، وتشرع بأعمال تخريب بممتلكات المواطنين يتخللها اعتقال للعشرات منهم، بهدف التنغيص على حياة الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم والسيطرة عليها كاملة.