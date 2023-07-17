إصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار بالنقب المحتل

أُصيب شاب "30 عاماً" بجراح خطيرة بعد تعرّضه لإطلاق نار في وقت متأخر من الليلة الماضية، في حورة بالنقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب بإطلاق نار، ارتُكب في الحي رقم 7 في حورة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وأوضح الطاقم ان الشاب نُقل للمشفى بحالة خطيرة، إثر إصابته بجراح "اخترقت جسده".

وقُتل 14 شخصاً في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات عربية منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الأحد، كان آخرهم الشاب حسام جمعة الزبارقة، الذي قُتل في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في مدينة الرملة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 118 قتيلاً وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.