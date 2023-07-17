طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.