سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 17 يوليو 2023- ارتفاع الدولار مقابل الليرة- ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء، بدعم تزايد المخاوف من إلغاء صيرفة مع نهاية يوليو/تموز الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين

ويترقب المتعاملون في الأسواق مصير منصب حاكم مصر لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الحالي يوليو/تموز .

وكشفت تقارير لبنانية عن أن نواب الحاكم الحاليين الأربعة حسموا خيارهم، وسيتقدمون رسمياً باستقالتهم الإثنين المقبل لمجلس الوزراء اللبناني، وسيكلفهم وزير المال بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، على أن تتم دراسة موضوع الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء.

ومن الصعب تجاهل خطورة ملف أزمة الانتقال والفراغ في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي المتصاعد في الغموض دون معالجة أو حسم من قبل حكومة تصريف الأعمال كبديل للدخول في أزمة جديدة تفوق خطورة الفراغ الرئاسي الحالي، خاصة أن مصرف لبنان هو المسؤول عن ملف إدارة أسعار العملات وموارد البلاد وأموال المودعين.

وأنهى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال صفحة تعيين حاكم لمصرف لبنان وبات الأمر محسوما على أن يتولى وسيم المنصوري نائب الحاكم الحالي المسؤولية في البنك المركزي اللبناني، بينما لم يتم إيضاح السياسات النقدية التي سوف تُعتمد في مرحلة ما بعد رياض سلامة، وطريقة مواجهة أزمة انهيار الليرة وودائع اللبنانيين.

أكثر من سؤال مطروح في هذه المرحلة يتناول الليرة والودائع والدولار، لكن الأبرز وفق ما تكشف مصادر اقتصادية مطلعة، هو طبيعة ومضمون الخطة التي يحملها منصوري والتي يحيطها بجدار من التكتم والسرية على الرغم من القلق والمخاوف التي بدأت تتكون على المستوى الوطني العام.

مصير مجهول لمنصة صرفة

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية قد يتجه وسيم منصوري إلى إلغاء منصة “صيرفة”، إلاّ أنها تشير إلى أن ما من بديلٍ واضح لديه بعد هذه الخطوة، كما ما من مؤشرات على الخطة التي سوف يتّبعها.

وتشير المصادر إلى أن الاحتياطي الإلزامي ودائع اللبنانيين في مصرف لبنان قد بلغت قبل العام 2019 نحو 15 مليار دولار، وكانت النسبة المعتمدة هي 15%، ولاحقاً وبقرار من المجلس المركزي أي من الحاكم ونوابه، تمّ تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، على أساس أن هذه المليارات قد ذهبت إلى المودعين لأنها أموال خاصة.

وتتابع المصادر، أن حجم الاحتياطي يبلغ 9.5 مليار دولار اليوم، أي تراجع بما قيمته 5.5 مليار.

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني 85.500 ألف ليرة وسط تعاملات قوية بقيمة 150 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد إلى 92 ألف ليرة للشراء و93 ألف ليرة للبيع مقابل 91.300 ألف ليرة للشراء و91.500 ألف ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.