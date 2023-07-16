أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 17-7-2023

تستحوذ أسعار الذهب في العراق على اهتمام شريحة كبيرة من الناس، ويبحثون عنها في هذه الأوقات عبر محركات البحث العالمية، حيث تهم التجار والمقبلين على الزواج.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذا المقال أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين، وهي من الموضوعات الهامة التي تلاقي بحثاً كبيراً، ولمعرفة الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

وجاءت أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين بمختلف عياراتها المتداولة في الأسواق المحلية، كما يلي:

*العيار السعر بالدينار

-الذهب عيار 24: 82,226.39

-الذهب عيار 22: 75,374.19

-الذهب عيار 21: 71,948.09

-الذهب عيار 18: 61,669.79

-الجنيه الذهب: 575,584.72

-أونصة الذهب: 2,557,240.70

-كيلو الذهب: 82,226,390





