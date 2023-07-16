مؤسس كتيبة جبع يعلن إضرابه عن الطعام في سجون السلطة

أعلن الأسير المحرر المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة مؤسس كتيبة جبع مراد ملايشة، اليوم الأحد 16/7/2023، إضرابه عن الطعام وشرب المياه بشكل كامل بسبب استمرار اعتقاله في سجن أريحا منذ أكثر من أسبوعين.

وكانت محكمة الصلح قد مددت توقيف المعتقل ملايشة بتاريخ 5 يوليو\ تموز 2023 مدة 15 يوم بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، فيما لم يجر أي استجواب مع المذكور من قبل النيابة العامة.

وكانت كتيبة جنين قد قالت في تصريح صحفي: "إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل المجاهد مراد ملايشة، واعتدى عليه حينما كان في طريقه لمساندة إخوانهم في كتيبـــة جنين بمعركة المخيم ضد الاحتلال، وما يزال التوتر قائماً بمواصلة اعتقاله من قبل أجهزة السلطة".