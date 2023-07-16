أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 17-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:16 م
16 يوليو 2023
أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين .jpg
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أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 17-7-2023، يبحث في هذه الأوقات عدد كبير من الناس عن أسعار الذهب في الدول العربية وخاصة في سوريا، وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي تستحوذ على اهتمام الكثيرين من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا وكافة التحديثات التي تطرأ على الأسعار تبعاً للتغيرات في الأسواق العالمية، ونقدم لكم في هذا المقال: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 17-7-2023.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 17-7-2023، بداية الارتفاع في أسعارها مقابل الليرة السورية.

- جرام الذهب عيار 24: 185.099.31 ليرة

- جرام الذهب عيار 22: 144.924.36 ليرة

- جرام الذهب عيار 21: 138.336.89 ليرة

- جرام الذهب عيار 18: 118.574.48 ليرة

- أوقية الذهب: 4.916.888.45 ليرة

سعر الذهب اليوم - ذهب- اسعار الذهب- أسعار الجنيه الذهب-أسعار الأوقية الذهب.PNG2.jpg
سعر الذهب اليوم - ذهب- اسعار الذهب- أسعار الجنيه الذهب-أسعار الأوقية الذهب.PNG
 

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