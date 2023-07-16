أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 16/7/2023

هبط سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين، في مستهل الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن الأصفر الدولية، وذلك بعد صعوده خلال اليومين الماضيين.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

فيما، كشف تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي أن شهر يونيو/حزيران الماضي، شهد خروج استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار من قطاع الذهب تعادل 56 طناً من الذهب من الصناديق الاستثمارية.

وأفاد تقرير آخر للمجلس أن مشتريات ومبيعات الذهب من قبل البنوك المركزي في مايو/أيار الماضي انخفضت بنحو 27 طناً على الرغم من استمرار عمليات الشراء، حيث بلغت نصف إجمالي المبيعات في قطاع الذهب البالغة 69 طناً.

وفي التقرير التالي نستعرض قائمة بأسعار الذهب في السعودية وكذلك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب عالمياً

أغلقت أسعار الذهب العالمية أمس الجمعة على صعود، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس/ آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.1 دولار لتصل إلى 1963.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1956.60 دولار خلال الجلسة، وفق رويترز.

في حين تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.65% عند 99.89 نقطة ليلامس أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 235.59 ريال (62.82 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 206.14 ريال (54.97دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 176.69 ريالا (47.12 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 252.67 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.24 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 236.76 ريال.

اسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 210.95 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 201.14 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 171.69 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,421.82 ريال سعودي (645.82 دولار).

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,810.65 ريال سعودي (1,282.84 دولار)، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,944.17 ريال سعودي (3,185.11 دولار).

وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 23,841.22 ريال سعودي (6,357.66 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7,155.84ريال سعودي (1,908.22 دولار).

والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.