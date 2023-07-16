سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 17 يوليو 2023- سعر الذهب بالدينار- استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم، بعد هبوط طفيف سجلته بالأمس، بالتوازي مع الإجازة الأسبوعية لأسواق النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 17 يوليو

ويشهد الاقتصاد الأردني ضغوطا متزايدة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة إلى 31.46 مليار دينار (44.3 مليار دولار) مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة المالية على الإنترنت يوم الخميس أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل/نيسان بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 44.58 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.43 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26 دينارا أردنيا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 39 دينارا أردنيا، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1386 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44576 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 312.04 دينار أردني.