10 عمليات للمقاومة في الضفة المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسُجلت 10 أعمال للمقاومة، حيث أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ثلاث عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء مفرقعات نارية، في منطقة حي الثوري بالمدينة.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، بينما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة بورين وتم رشقهم بالحجارة.

وفي السياق، أسفرت العملية البطولية في بلدة "تقوع" عن إصابة 3 مستوطنين، جراء عملية إطلاق نار نفذها الأسير المحرر عمار النجار من الخليل، قبل أن يقوم جيش الاحتلال باعتقاله بعد محاصرة مسجد في بيت لحم.

كما جرى استهداف قوات الاحتلال في بيت لحم بعبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وفي الإطار، أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مستوطنة "بيت عين" بمحافظة الخليل.