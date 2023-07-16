جيش الاحتلال يستخدم الذكاء الاصطناعي في استهداف الفلسطينيين

أكدت وكالة بلومبرغ، اليوم الأحد 16/7/2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم «الذكاء الاصطناعي» للعثور على أهداف الضربات الجوية، ويمكن استخدامه في الخدمات اللوجستية للعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين: «في الوقت الحالي، يتم استخدام نظام استشاري للذكاء الاصطناعي، قادر على معالجة كميات هائلة من البيانات لتحديد أهداف الضربات الجوية».

ووفقًا للوكالة، يمكن تنظيم الضربات الجوية اللاحقة باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لـFire Factory، الذي يُستخدم «لحساب كميات الذخيرة، والمواقع المستهدفة».

ورغم ذلك، لا تزال هذه التكنولوجيا غير منظمة، سواء على المستوى الدولي أو على مستوى إسرائيل.

ووفقًا للوكالة، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، لكن في السنوات الأخيرة توسع نطاق تطبيقها بشكل أكبر.

وارتفعت وتيرة العدوان الإسرائيلي، وارتقى عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.