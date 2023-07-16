أغذية تُشعِر الشخص بالشبع.. ما هي؟

أعلنت أخصائية امراض الجهاز الهضمي، الدكتورة آلا نيرولينا، أن هناك أغذية تُشعر الشخص بالشبع دوماُ وتكبح الشعور بالجوع ، ومفيدة للجسم.

وكشفت الطبيبة في حديث لـموقع Gazeta.Ru الروسي، أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية تسد الجوع وتُشعر بالشبع.

وقال نيرولينا: "إن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية كالتفاح مثلا تكبح بفعالية الشعور بالجوع وفي نفس الوقت مفيدة جدا للجسم: فهي تساعد في الحفاظ على توازن مثالي لمكروبيوم الأمعاء وعلى مكافحة الالتهابات، وعند تناولها بصورة منتظمة تقضي على الامساك وتعمل على تطبيع مستوى السكر في الدم".

وأضافت الطبيبة: "تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الألياف الغذائية أيضا، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناولها باعتدال".

وتابعت نيرولينا: "الزنجبيل كمادة تضاف للشاي أو الطعام، يساعد على تقليل الشهية لأنه يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol الموجودة في جذور الزنجبيل على شكل زيت طيار، كما أن هذه المادة تساعد على تخفيض مؤشر هرمون اللبتين (هرمون الأنسجة الدهنية)، ما يؤثر في خفض الشهية".

وأشارت إلى أن الشاي الأخضر، لاحتوائه على الكافيين، يساعد على تقليل الشهية ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي تناول الأفوكادو مع الألياف الغذائية إلى الشعور بالشبع، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام".

وبحسب الطبيبة نيرولينا يمكن الشعور بالشبع بسرعة، بعد تناول البيض، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من بروتين سهل الهضم والامتصاص.