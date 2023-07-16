بالصور ماذا علّق الإعلام العبري على فيديو "حزب الله"؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 م
16 يوليو 2023
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علقت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد 16-7-2023، على الفيديو الذي نشرته المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" بعنوان "لا غالب لكم".

وقال موقع حدشوت العبري: في جزء من الفيديو الذي عرضه "حـزب الله" يبدوا أنهم أزالوا علم "لواء جولاني" ووضعوا مكانه علم "حزب الله".

من جانبه قال روعي كايس مراسل قناة كان العبرية: "إن حزب الله نشر مقطع فيديو بمناسبة ذكرى حرب لبنان الثانية، لـ"قوات الرضوان" وهي تحاكي الاستيلاء على مستوطنات "إسرائيلية".

وكان قد عرض "حزب الله"، اليوم الأحد 16/7/2023، فاصلاً بعنوان "لا غالب لكم"، يحتوي مشاهد لتدريبات عسكرية تحاكي تنفيذ هجمات على موقع عسكري.

وقال حزب الله في بيان صحفي:" وفي أجواء ذكرى النصر الإلهي في تموز ٢٠٠٦، وبمشهدية تعكس صورة البأس الشديد من قوة وعزم وجهوزية وتخطيط، تعرض المقاومة الإسلامية فاصلاً بعنوان "لا غالب لكم"".

وتابع:" يحاكي مراحل إقتحام موقع صهيوني وسيطرة المجاهدين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع الصهيوني وتحويله إلى ركام على رؤوس المحتلين، وإزالته من الوجود."

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