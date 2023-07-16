سفن حربية صينية تنطلق للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن 5 سفن تابعة للجيش الصيني انطلقت من ميناء تشينغداو لإجراء مناورات "الشمال. التفاعل -2023" المشتركة مع روسيا، والتي ستقام في بحر اليابان.

وبحسب صحيفة "جيهفانغ جون باو"، تتكون السفن من مدمرتي "كيكيهار" و"غوييانغ" المزودة بصواريخ موجهة، وسفينتي الدوريات الصاروخية "تساوتشوانغ" و"ريتشاو"، وسفينة الإمداد "يايهو" التي تحمل 4 مروحيات.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس السبت، أن القوات الروسية والصينة ستجريان قريبا تدريبات "الشمال. التفاعل - 2023".

وأوضحت الدفاع الصينية، أن هدفهما سيكون "الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية، وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وزيادة القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك والاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة".