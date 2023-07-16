مطعم مميز في الأردن: يوفر أسرة للنوم بعد تناول المنسف

أعلن مطعم في الأردن، عن توفير أسرة للنوم، بعد تناول زبائنه الوجبة الشهيرة في المملكة "المنسف".

ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد من داخل مطعم "مؤاب" للمنسف، حيث وفّرت إدارة المطعم أسرة لزبائنها.

ومن المتعارف عليه في الأردن، أن المنسف الذي يحتوي على "اللحم، والأرز، والجميد (اللبن)"، يسبب الخمول، ما ألهم إدارة مطعم "مؤاب" على توفير أسرة للنوم.

وقال عمر المبيضين، نجل صاحب المطعم، إن الفكرة تجمع بين الطرافة، وتوفير سبل الراحة للزبائن.

ولفت إلى أن المطعم الذي يقع في العاصمة عمّان، افتتح منذ ستة شهور فقط.

ويُطبخ "المنسف" الذي يوصف بأنه "سيد المائدة الأردنية" بلحم الأغنام البلدية، وكرات "الجميد" المحضرة من حليب الأغنام البلدية، والسمن البلدي، والأرزّ، واللوز والصنوبر لتزيينه.

وأُدرِج المنسف في كانون الأول/ ديسمبر الفائت على لائحة التراث الثقافي غير المادي (الحيّ) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وجميع مكونات "المنسف" منتجة محليا، ويشتهر على سبيل المثال الجميد الكركي (نسبة إلى محافظة الكرك الواقعة على بعد 118 كيلومتراً إلى الجنوب من عمان) والسمن البلقاوي (نسبة إلى محافظة البلقاء التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى شمال غرب عمان).

ويرتبط "المنسف" تاريخيا بالأردن من خلال حادثة تروى عن الملك ميشع، أحد ملوك مملكة "مؤاب" التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ودامت إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وامتدت حدودها على الساحل الشرقي للبحر الميت، من شمال مدينة الكرك (118 كيلومتراً إلى الجنوب من عمان) إلى الشوبك (نحو 205 كم جنوب عمان).