ما موقف "سان جيرمان" من رحيل نيمار ومبابي؟

كشفت وسائل إعلام أجنبية، أن فريق باريس سان جيرمان، يرغب في بيع البرازيلي نيمار هذا الصيف، والاحتفاظ بالفرنسي كيليان مبابي في حال موافقته على تمديد عقده مع الفريق.

ووفقاً لشبكة "RMC سبورت"، فمن المتوقع أن يخلف اللاعب الهولندي الشاب، تشافي سيمونز، الذي استعاده باريس سان جيرمان من نادي أيندهوفن الهولندي بتفعيل شرط أحقية إعادة الشراء البالغ ستة ملايين يورو، نيمار في حال رحيله هذه الصيف.

ورحل سيمونز (20 عاما)، عن باريس في صيف 2022 علما بأنه انضم للفريق قبل 4 سنوات قادما من أكاديمية برشلونة.

وقالت شبكة "RMC" على حسابها في موقع "تويتر": "رغم استعادة سيمونز فقد تتم إعارته قبيل انطلاق الموسم الجديد إذا لم يغادر نيمار أو مبابي".

وأضافت الشبكة: "باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار والاحتفاظ بمبابي، بشرط أن يفتح الأخير الباب للتمديد".

ويُشار إلى أنه مازال مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان غامضا حيث لم يخض اللاعب البرازيلي أي مباراة مع الفريق منذ عدة أشهر بسبب معاناته من الإصابة، بينما أكد مبابي الشهر الماضي أنه لن يمدد عقده مع الفريق الباريسي عند نهايته في صيف العام 2024، حيث يضغط سان جيرمان الآن على مبابي لتمديد عقده.