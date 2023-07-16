أجمل رسائل تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023- عبارات تهنئة لطلاب التوجيهي 2023

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دعاء النجاح في التوجيهي دعاء النجاح في التوجيهي 2023

يعتبر النجاح غاية يسعى لها كل شخص، والنجاح في الدراسة وخاصًة في الثانوية أو سنة التوجيهي هي خطوة هامة في طريق الحياة العلمية والعملية لكل طالب، لذا تحظى هذه السنة باهتمام خاص من الأهَلْ.





أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي 2023

ألف مبروك النجاح.

لم أكن لنا قبل اليوم الرائع هذا أعلم بأن السماء مرتفعة ورائعة هكذا، ولكن بنجاحك هذا جعلني ألمس السماء، واحيا و أعيش مع روعتها.

أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي، غالباً يكون النجاح هو حليف هؤلاء الذين يعرفون الجرأة.

الناجح القنوع هو من يقارن نفسه بمن هم أكثر منه بالطموح ومن هم أقل منه بالنعم، واما الفاشل الجشع فهو من يقارن نفسه بمن أقل منه بالشخص الطموح وأكثر منه بالنعم.

أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي، الكل سعيد، بالنجاح الكل في عيد، واليوم ترتفع الأصوات وترتفع الزغاريد، ألف مبروك.

تحوم اجمل الفراشات وتتناغم لكم الكلمات المزدانة بالعبارات والتباريك.

أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي، بعبارات الصبر والإصرار ستصل إلى ما تريد، وانت اليوم قد حققت أمالكم وقد أصبح التاج للعلم يزين رؤوسكم.





عبارات تهنئة بالنجاح للطالبات 2023

مبارك لك، إنجازك لهذا النجاح بعد عامٍ دراسيٍ، قضيت أيامه ولياليه بالدراسة، ساعيا للنجاح والتفوق.

كل التهاني لكم، على هذا النجاح والتميز، ومبارك بإذن الله.

مبارك لك، وباليمن إن شاء الله، فقد أفرحتنا بتفوقك، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتميز.

بمزيج بين الحب لك، والفرح بنجاحك، والتقدير لتعبك بالدراسة، نقول لك، نحن فخورون بهذا النجاح والتميز.

عبارات توجيهي تويتر 2023

أهنئك بنجاحك وتفوقك، لقد وزعت الحلوى على الجميع من شدة فرحتي بتميزك.

الغالي على قلبي مبارك هذا النجاح وهذا التفوق كم أنا فخور بك.

بلغني خبر نجاحك وتفوقك فمبارك عليك، وسدد الله خُطاك.

"اسم الناجح" إن قلبي يرقص فرحاً وافتخاراً بنجاحك العظيم، وتفوقك المميز، بارك الله لي ولكِ.

ألف ألف مبروك النجاح.

اقتباسات توجيهي 2023

ألف مبروك النجاح في التوجيهي

إذا لم تجدي طريق النجاح فابتكريه.

لا بأس أن تخطئي يا صديقتي؛ لأن النجاح هو أن لا تكرري نفس الخطأ مرتين.

نجاحاتك الصغيرة ستتراكم يومًا بعد يوم لتحققي نجاحك الكبير.

النجاح اللي يحققه فقط الذين واللي يواصلون المحاولة بالنظرة الإيجابية للأشياء.

النجاح هو الذي تستمتع اليوم به هو نتيجة للثمن الذي دفعته في الماضي.

طريق النجاح هو دائماً يكون تحت الإنشاء.

لم أكن بدون أخطاء، ولكني نجحت؛ لأني تعلمت من أخطائي.

لم يكن نجاحي بالأمر السهَلْ، ولكن فرحة النجاح تنسي تعب الطريق.

إرادتي الصادقة للنجاح، كانت دافعًأ قويًا لي للاستمرار كلما فشلت.

ليس المهم كيف يراني الناس، ولكن المهم كيف أرى نفسي، فنجاحي يبدأ عندما أدرك اني قادر على ذلك.

لم أيأس من كثرة الفشل؛ لأن اليأس هو أكبر عدو للنجاح والتقدم.

تاج العلم قد توجت به بالنجاح، و نِلت كل ما ترجوه من التعب بالليالي، التي تستحق اجمل الهدايا بأغلى الأثمان.

ادرك أحيانًا أنه علي البَحث عن فرص أفضل للنجاح، بدلًا من انتظارها.

حتى أصل للنجاح، لا بد من عدم تكرار نفس الخطأ مرتين.

أدركت أن النجاح لا يكون نجاحًا إلا إذا كان طريقًا لنجاحات أخرى.