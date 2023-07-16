قناة عبرية: استدعاء ضابط رفيع في سلاح الجو "الإسرائيلي" للتحقيق

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال قرر استدعاء ضابط رفيع في جيش الاحتلال يخدم في "سلاح الجو" لتحريضه زملائه للانضمام للحتجاجات.

وقالت القناة 14 العبرية: "تم استدعاء ضابط بالخدمة الدائمة في "سلاح الجو" للتحقيق بعد تشجيع أصحابه على الانضمام إلى الاحتجاجات".

وفي ذات الإطار، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن أكثر من 100 طيار في جيش الاحتلال يخدمون في "الاحتياط" أعلنوا أنّهم لن يمتثلوا للخدمة بدءاً من هذا الأسبوع.

وكانت ذكرت مصادر عبرية، الجمعة، أن عدداً من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم بتوقفهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية.

ومن جانبها، قالت مصادر في سلاح الجو "الإسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، "إن عددا من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "هناك قلق لدى الشرطة "الإسرائيلية" حول تصاعد التوترات بين أنصار معسكر "اليمين" وأنصار معسكر "اليسار"،وهناك خوف حقيقي من "حرب أهلية".

يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات الحاشدة الرافضة للتعديلات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها دون الالتفات للوراء.

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.