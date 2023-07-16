أوكرانيا: تقدم قواتنا في جبهة باخموت

أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم الأحد 16-7-2023، أن قواتها في موقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك شرقي البلاد، وأنها تتقدم في جبهة باخموت.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار:"على مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي".

وأضافت ماليار في تغريدة لها عبر تلغرام: "معارك شرسة تقع، والمواقع تتغير مرارا في اليوم الواحد".

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيا" قرب باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي، بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وتابعت: "نحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت، هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت، وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا لأن العدو يهاجم".

وكانت، الشهر الماضي، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا، بعدما عززت قواتها الهجومية، لكنها أقرت بصعوبة المعارك التي تقودها، ودعت الحلفاء إلى "تقديم مزيد من الأسلحة بعيدة المدى والمدفعية".