حلب: وفد من حركة الجهاد يجري سلسلة زيارات لشخصيات سياسية ودينية

أجرى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، يتقدمه مسؤول إقليم حلب هاني برو، سلسة زيارات، شملت امين فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي الرفيق أحمد منصور، و مدير الاوقاف بحلب، د.رامي عبيد، و مفتي حلب وعضو مجلس العلمي الفقهي، د.محمود عكام،و رئيس التفتيش الديني في مديرية الاوقاف بحلب، الشيخ مصطفى دهان.

ونقل برو تحيات قيادة الحركة في الساحة السورية للرفيق منصور، و دار الحديث حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية و الإقليمية.

وأكد مسؤول إقليم حلب لأمين فرع الحزب، أن سورية كانت وما زالت وستبقى الظهر والعمود الفقري للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي تعيشها سورية هي ربع ساعة الأخيرة فالنتائج التي لم يستطيع الغرب كسبها في الحرب لن يستطيع الوصول إليها في الحصار الاقتصادي.

وقدم الوفد دروعاً تذكارية، إضافةً إلى نقله تهنئة وتبريكات قيادة الحركة في الساحة بمناسبة أداء فريضة الحج، للدكتورين عبيد وعكام، والشيخ دهان.

بدوره مدير أوقاف حلب، بشر باستئناف رحلات العمرة خلال فترة قريبة بعد انقطاع دام أكثر من عشرة سنوات.

من جهته، بارك مفتي حلب، بحركة الجهاد الإسلامي، مشيداً بقيادة الحركة منذ التأسيس حتى الآن في الحفاظ على نهج الحركة الثابت تجاه مركزية فلسطين والمقاوم للاحتلال.





















