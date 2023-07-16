رسمياً: أسماء أوائل الثانوية العامة الفرع العلمي في فلسطين 2023

رسمياً: أسماء أوائل الثانوية الفرع العلمي في فلسطين 2023- مع الإعلان عن موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023" عبر وزارة التربية والتعليم، بدأ الأهالي وأولياء الأمور الاستعداد لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، والذي من المقرر أن يكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023، وقد حرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسماء أوائل الثانوية الفرع العلمي في فلسطين 2023، حيث يمكن لكم متابعة الأسماء بشكل رسمي من خلال موقعنا .

أسماء أوائل الثانوية الفرع العلمي في فلسطين 2023

وستنشر وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2023 في فلسطين عبر موقعها الإلكتروني (psge.ps)، فيما ستُرسل النتائج من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.





موقع وزارة التربية والتعليم العالي الذي سيتم من خلال نشر أوائل الثانوية في فلسطين 2023 من هنا

أسماء أوائل الثانوية في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة 2023

أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في غزة - فلسطين، اليوم الخميس 13 يوليو 2023، الطلبة الخمسة الأوائل للفرعين العلمي، والأدبي في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وتقدمت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ممثلة بعميدها الدكتور علي النجار، بالتهنئة الحارة للطلبة الناجحين في الثانوية الأزهرية، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.





الطلبة الخمسة الأوائل للفرع العلمي:

وحصلت على المركز الأول في القسم العلمي عبير منير الدريملي، معهد فتيات غزة، بمجموع 630 بنسبة (96.92٪)، وحصل على المركز الثاني الطالب إسماعيل علي سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، وحصلت على المركز الثاني مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).





الطلبة الخمسة الأوائل للفرع الأدبي:

حصل على المركز الأول في القسم الأدبي شاكر محمد أبو عجوه، طالب بمعهد غزة، بمجموع 555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثاني لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544 بنسبة (92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هاني الحافي، بمعهد شمال غزة، بمجموع 540 بنسبة(91.53%)، في حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 538 بنسبة (91.19%)، وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 535 بنسبة (90.68%).