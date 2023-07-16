البطنيجي: إجراءات قانونية مُشددة بحق مُطلقي النار خلال نتائج الثانوية العامة

حذر المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، من إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة بغزة، مشدداً على أنه ستتخذ الشرطة إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين.

وقال البطنيجي في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "اتخذت الشرطة عددًا من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون".

وأكد أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.

ودعا البطنيجي للحفاظ على حالة السكينة العامة والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيدًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أنها ستنشر نتائج الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس المقبل.