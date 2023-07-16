التحذير من مخاطر الشوكولاتة المرة على الأطفال!

نصحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، بالابتعاد عن إعطاء الشوكولاتة المرة للأطفال بسبب الكافيين الذي تحتويه.

وأشارت الخبيرة الروسية، إلى ان الشوكولاتة الداكنة تعتبر أكثر فائدة للصحة لأنها تحتوي على اقل نسبة من المكونات المضافة. ولكن مع ذلك لا تصلح للأطفال لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين.

وقالت سولوماتينا: "ليس لدى الأطفال الإنزيم الذي يمكنه شطر الكافيين في الجسم، ما يهدد جهازهم العصبي؛ لأن الكافيين في الجسم يبدأ بمنافسة الأدينوزين، ما يسبب اضطراب عمل المستقبِلات، وبمرور الوقت، يصبح عليهم من الصعب الشعور بالانتعاش".

كما أوصت الخبيرة الأشخاص البالغين بتناول هذا النوع من الشوكولاتة لأنه يمنع تطور الأمراض الخطيرة.

وأضافت سولوماتينا: "الشوكولاتة المرة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو هي مصدر مهم لمضادات الأكسدة والبوليفينول، وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من الشيخوخة ولها تأثير مضاد للسرطان".

وبحسب الخبيرة، يساعد الكاكاو على تخفيض الإجهاد التأكسدي وعلى إيقاف الالتهابات الدقيقة المسببة لفقدان خلايا الجسم مقاومتها للأمراض.