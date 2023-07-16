التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2023، تستحوذ قناة الفجر الجزائرية على اهتمام شريحة كبيرة من الناس، حيث تبث العديد من البرامج والمسلسلات التي تهم الناس، وترجع أهميتها الكبيرة إلى عرضها المسلسل التركي الشهير "قيامة عثمان"، كون هذا المسلسل يتابعه الملايين حول العالم اتناوله التاريخ العظيم لمؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل، لذلك زادت نسبة البحث عن تردد القناة في الأيام الأخيرة.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم تردد قناة الفجر الجزائرية الرياضية، وأي تغيير يطرأ على هذه الترددات؛ نظراً لزيادة البحث عبر محركات البحث العالمية عن التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2023، وهي من أشهر القنوات في الجزائر والوطن العربي، وتتميز القناة بتقديم عدد من المسلسلات التركية المعروفة.

مميزات قناة الفجر الجزائرية 2023

وتحظى قناة الفجر بمتابعة الملايين حول العالم وخاصة في العالم العربي لما تقدمه من برامج مفيدة، وما يميز القناة حقًا أنها تقوم بعرض محتواها بشكل متواصل دون انقطاع وبأعلى جودة ودون أي تشويش، حيث صورة وصوت بأعلى جودة له.





التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2023

تردد قناة الفجر على النايل سات

تردد القناة هو 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفقي.





تردد قناة الفجر على عرب سات

تردد القناة هو 10865.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفق

رابط بث مباشر قناة الفجر: https://tv.alfajertv.com/



