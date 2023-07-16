بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1445

تهنئة رأس السنة الهجرية 1445، مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد 1445، يحتفل المسلمون بتلك المناسبة المميزة لحلول عام جديد وبداية فترة جديدة، ويقدموا لبعضهم الرسائل والدعوات المميزة، للتهنئة باستقبال العام الهجري 1445، و يعتبر يوم 18 يوليو هو آخر أيام ذو الحجة، ويبدأ العام الجديد بداية من 19 يوليو، ويرغب المسلمون في العالم بالاحتفال مع الأهل والاحباب بتك المناسبة الجميلة، وتقديم الدعم لمن لم يحقق امنيات بالعام الماضي، من أجل تشجيعهم على التقدم في العام الجديد.

متى يبدأ العام الهجري الجديد؟

يبدأ العام الهجري الجديد باستقبال شهر محرم، حيث إنه أول اشهر السنة الهجرية، وبقلوب مطمئنة يستقبل المسلمون العام الجديد ويقدموا لبعضهم الدعم من أجل استقبال هذا العام بإقبال أكثر على تحقيق الامنيات التي لم يتمكنوا منها في العام الماضي، لذلك وفرنا لكم الرسائل الجميلة بمناسبة العام الجديد من أجل تهنئة الاحباب والأصدقاء والمقربين قبل الجميع لتفوز كما هو معتاد بقلوب أحبابك.

أجمل صور تهنئة العام الهجري الجديد

الكروت المميزة التي تحمل رسائل تهنئة العام الجديد يبحث عنها الالف من الأشخاص الآن، وذلك بعد أن تم تحديد يوم الخميس 20 يوليو هو آخر أيام ذو الحجة، وان غرة شهر محرم هي يوم 21 يوليو، ولذلك يمكنكم بداية من اليوم تقديم كروت التهنئة للأحباب والزملاء في العمل.















