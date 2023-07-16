ما سبب زيارة حسام عاشور مقر النادي الأهلي؟

تواجد حسام عاشور قائد الأهلي الأسبق في مقر النادي، للمرة الأولى منذ أزمته مع إدارة الأحمر والرحيل عن صفوف الفريق في 2020.



وقال مصدر بالأهلي :" إن عاشور تواجد داخل مقر النادي اليوم لدقائق قليلة، والتقط بعض الصور التذكارية مع ابنته والعاملين وبعض لاعبي الفريق وانصرف سريعا".



وأوضح المصدر، أن عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني لم يلاحظوا تواجد عاشور، بسبب زيارته السريعة التي لم تستغرق سوى دقائق داخل مقر النادي.



ونفى المصدر، أن يكون عاشور قابل أي من مسؤولي الأهلي أو تحدث معهم في أي أمور تتعلق بمستقبل اللاعب أو العودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء في أي منصب جديد.

وربط البعض بين ظهور عاشور السريع في الأهلي وبين احتمالية عودته مجددا، والصلح بينه وبين إدارة الأهلي التي انتقدها في وقت سابق.



واختتم الأهلي تدريباته، مساء أمس السبت ، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الأحد، في الدوري الممتاز.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الخاصة بالمباراة.