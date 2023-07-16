كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاشات كفالة وكرامة 2023

الاستعلام عن تكافل وكرامه تزايد اهتمام المواطنين بموضوع صرف معاش تكافل وكرامة في عام 2023 والاستعلام حوله، حيث أصبح برنامج تكافل وكرامة أحد البرامج التي يسعى كثيرون من المواطنين للحصول على دعمها. وقد أصبحت طرق التسجيل للحصول على هذا الدعم من بين الأمور المهمة التي يود المواطنون معرفتها.

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، حيث زادت عمليات البحث عبر حرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لذلك في هذه المقالة نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وموعد صرف معاش الشهر القادم.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامه

في البداية، يتوجب عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج تكافل وكرامة.

بعد تسجيل الدخول، يجب على المتقدم كتابة رقمه القومي.

بعد كتابة الرقم القومي، يجب النقر على خيار “استعلام”.

أدخل محافظتك وإدارتك وعنوانك الخاص في الحقول المخصصة.

سجِّل نوع بطاقة المواطن، سواءً كانت تكافلًا أم كرامة.

يرجى توثيق الوضع الحالي للبطاقة، سواء كان “متوقفة” أو “مجمدة” أو “سارية”.

بعد ضغط الزر “استعلام”، انتظر النتيجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة. بناءً على ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط بعض البنود الهامة لتسهيل فهم المواطنين :

ممنوع على المسجل أن يشغل وظيفة في أي جهاز حكومي.

لا ينبغي أن يعتمد الأبناء على الحصول على معاش.

يجب ألا يكون لديك أي ملكية في عقارات سكنية أو أملاك زراعية.

من الضروري على المتقدم أن يقدم جميع المستندات أو الأوراق المطلوبة لتحصيل المعاش.