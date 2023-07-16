بعد اجتماعها مع سلطة الطاقة والكهرباء.. الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا بشأن أزمة الكهرباء

أصدرت الفصائل الفلسطينية، عصر اليوم الأحد16/7/2023م، بيانا صحفيا بعد اجتماعها مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حل مشكلة الكهرباء تتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، مناشدة جمهورية مصر العربية لإعادة وصل وتشغيل خطوط الكهرباء المصرية على وجه السرعة وزيادة كمياتها.

ودعت الفصائل إلى ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية,

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة.

بادرت الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع خاص مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة حيث استضافت في مقر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الإخوة رئيس شركة توزيع الكهرباء د.خليل شقفة ورئيس سلطة الطاقة م. جلال إسماعيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة واستمع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية الى إحاطة من الأخوين الكريمين وخلص الاجتماع إلى ما يلي: -

1- إن حل مشكلة الكهرباء تتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة ونناشد هنا على وجه الخصوص الأشقاء في جمهورية مصر العربية الذين نقدر دورهم ودعمهم لشعبنا لإعادة وصل وتشغيل خطوط الكهرباء المصرية على وجه السرعة وزيادة كمياتها، وستعقد الفصائل الفلسطينية لقاءً قريباً مع الأشقاء في مصر لمتابعة هذا الموضوع.

كما ندعو دولة قطر الشقيقة إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والاسناد لشعبنا وفي المقدمة منها تقديم المنحة القطرية بكل بنودها .

2- تدعو الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية .

3- نحمل الاحتلال المسؤولية عن الاستمرار في حصار قطاع غزة وخنق مواطنيه وندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار الجائر والظالم عن قطاع غزة والذي يرتقي لجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وليعلم الاحتلال أن شعبنا يعرف وجهته لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة، وهو أوعى من أن يقع في مخططات الاحتلال.

4- ندعو شركة توزيع الكهرباء إلى مراعاة أحوال المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة، فيما يتعلق بتركيب العدادات الذكية، بحيث يتم مراعاة الأسر الفقيرة ومستحقي الشئون الاجتماعية من تركيب هذه العدادات خلال هذه المرحلة، مع شحن رصيد كهرباء مناسب للأسر الفقيرة التي تم تركيب عدادات ذكية في منازلهم، وبذل كل الجهود الفنية نحو معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.

5- ندعو إلى إعادة النظر في اتفاقية انشاء شركة التوليد التي تمت قبل 25 عاماً، بما يحقق مصلحة شعبنا أولاً، وستتابع القوى والفصائل هذا الملف الشائك والمعقد وصولاً إلى رفع المعاناة عن شعبنا.

تؤكد القوى والفصائل الفلسطينية انها ستستمر في بذل كل الجهود وإجراء الاتصالات على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وإيجاد مخارج للتغلب على أزمة الطاقة بكل جوانبها والتي يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنها.

القوي والفصائل الفلسطينية

قطاع غزة الأحد 16-7-2023