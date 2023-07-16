مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الرملة بالداخل المحتلة

قُتل الشاب حسام جمعة الزبارقة، اليوم الأحد، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة داخل أراضي الـ48.

وجرى نقل ضحية الجريمة إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، وأقر الأطباء وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

وكان قد قُتل 13 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات داخل أراضي الـ48 منذ مطلع الشهر الجاري وإلى غاية اليوم، كان آخرهم الشاب علاء مرعي وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس، الخميس الماضي.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية الآن، 117 قتيلا، وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.

ومقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، فقد تجاوزت حصيلة هذا العام أكثر من الضعف، علمًا أنه قُتل 56 شخصا منذ مطلع عام 2022 وإلى غاية 14 تموز/ يوليو.

وشهد شهر حزيران/ يونيو الماضي ازديادا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه إلى 25 قتيلا خلال 30 يوما.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ الشرطة مع منظمات الإجرام.