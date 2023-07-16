خبيرة تغذية تحذر من مخاطر الشوكولاتة المرة على الأطفال

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أنه لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة المرة للأطفال بسبب الكافيين.

وتشير الخبيرة، إلى ان الشوكولاتة الداكنة تعتبر أكثر فائدة للصحة لأنها تحتوي على اقل نسبة من المكونات المضافة. ولكن مع ذلك لا تصلح للأطفال لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين.

وتقول: "ليس لدى الأطفال الإنزيم الذي يمكنه شطر الكافيين في الجسم، ما يهدد جهازهم العصبي. لأن الكافيين في الجسم يبدأ بمنافسة الأدينوزين، ما يسبب اضطراب عمل المستقبِلات. لذلك بمرور الوقت، يصبح عليهم من الصعب الشعور بالانتعاش".

وتوصي الخبيرة البالغين بتناول هذا النوع من الشوكولاتة لأنه يمنع تطور الأمراض الخطيرة.

وتقول: "الشوكولاتة المرة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو هي مصدر مهم لمضادات الأكسدة والبوليفينول. وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من الشيخوخة ولها تأثير مضاد للسرطان".

ووفقا لها، يساعد الكاكاو على تخفيض الإجهاد التأكسدي وعلى إيقاف الالتهابات الدقيقة المسببة لفقدان خلايا الجسم مقاومتها للأمراض.