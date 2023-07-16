للتغلب على الحر الشديد.. 7 مشروبات تخفض حرارة الجسم

نعاني هذه الأيام من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ما يجعلنا نشعر بالخمول والإرهاق الشديدين، والتأثير فى قدرة الكثيرين على أداء مهامهم اليومية، خاصة سيدة البيت، التي تحتاج إلى النشاط والحيوية طوال اليوم، لتنجز مهامها المتعددة.

وهناك بعض الأشخاص يضطرون إلى النزول لمهامهم اليومية وعملهم، لذا نقدم لهم 7 أنواع من العصائر الطبيعية التي يجب الالتزام بها لتفادي الإصابة بالجفاف أثناء النهار، وهي كالتالي:

1 – عصير البطيخ:

يعتبر البطيخ من الفواكه الباردة والمنعشة في الصيف الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنه أحد أهم مصادر الألياف الطبيعية، ويتميز بقدرته على علاج العديد من الأمراض.

2 - عصير الفراولة:

الفراولة من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة والسموم، والغنية بالفوائد والفيتامينات العديدة للجسم، وتساعد الجسم على الانتعاش في يوم حار.

3 - عصير الليمون:

يعد عصير الليمون بالنعناع المثلج من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، إذ يتميز بسهولة تحضيره ويساعد على إطفاء شدة العطش.

4 - عصير التوت:

عصير التوت من العصائر المفضلة في الصيف فهو يرطب الجسم، وبالإضافة إلى طعمه اللذيذ يتميز باحتوائه على العديد من الفوائد المهمة للجسم، كاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

5 - عصير الشمام:

عصير الشمام من العصائر الطبيعية المفيدة والمنعشة في أيام الصيف الحارة، لأنه من الفواكه الغنية بالمياه التي تساعد في ترطيب الجسم ويساعدنا على التغلب على درجات الحرارة.

6 - عصائر الخوخ والمشمش:

عصير الخوخ والمشمش من العصائر الشهيرة في فصل الصيف، وهو من المشروبات اللذيذة الشهية التي تحتوي على الفائدة المطلوبة والعناصر اللازمة إلى جسم الإنسان وتشعره بالترطيب من الحر.

7 - سموثي الفواكه

سموثي الفواكه من العصائر المنعشة المميزة الغني بالفيتامينات لاحتوائه على كوكتيل من الفواكه الصيفية اللذيذة.