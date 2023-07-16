مجلس اتحاد المقاولين الفلسطيني يجتمع في رام الله 

اجتمع مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين مكتملاً يوم امس في مدينة رام الله، حيث حضر المهندس/ علاء الدين الأعرج رئيس الاتحاد في فلسطين وأعضاء المجلس من قطاع غزة الى مقر الاتحاد في مدينة رام الله.

وناقش المجلس العديد من القضايا التى تهم المقاولين في شطري الوطن، وكافة الاجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات لدورة 23_25.

وقرر المجتمعون دعوة الهيئة العامة للاتحاد الى الاجتماع بهدف اجراء انتخابات مجلس الادارة للدورة الثانية عشر (2023 - 2025) وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة في القرار بقانون بشأن مقاولي الانشاءات رقم (21) لسنة 2018.

وشدد رئيس الاتحاد المهندس علاء الأعرج، خلال الاجتماع، على دور الاتحاد في الحفاظ على وحدة الوطن، وضمان استمرار العملية الانتخابية رغم الانقسام.

وأكد بأن اتحاد المقاولين الفلسطينيين حرص على مدار السنوات السابقة من الانقسام على تجسيد الوحدة عبر ضمان استمرار العملية الانتخابية والعمل المشترك بين شقي الوطن، بالإضافة إلى ضمان حقوق المقاولين والدفاع عن مصالحهم.