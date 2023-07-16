أسيران مقدسيان يدخلان عامهما الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسيران المقدسيان إياد مهلوس وباسم جابر، عامهما الاعتقالي ال21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين إياد وليد مهلوس (46 عام)، وباسم محمد جابر (46 عام) بتاريخ16/7/2003م، واتهموا بتشكيل خلية عسكرية.

والأسير مهلوس من سكان حي رأس العامود بالقدس المحتلة، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة "مؤبد + 20 عاما".

وهو متزوج وأب لأربعة أطفال وقبل 5 سنوات توفي والده الحاج وليد، فيما لم تسمح له سلطات الاحتلال بالمشاركة في تشيع الجثمان.

أما الأسير باسم جابر من محافظة القدس، متزوج وأب لطفلة، ويقضي حكماً بالسجن مدة 25 عاما.

ويعد الأسير جابر أحد الأسرى المرضى، حيث يعاني من مشاكل في الكلى والأسنان، وتزداد أوجاعه نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 558 أسيراً، بينهم 42 أسيراً من القدس المحتلة، أقدمهم الأسير سمير إبراهيم أبو نعمة المعتقل منذ عام 1986م.

ويعد الأسير القائد عبد الله البرغوثي من بلدة بيت ريما - رام الله، الأعلى حكماً بالسجن (67 مؤبداً).

ومؤخراً أصدر الاحتلال حكما بالسجن المؤبد إضافة إلى 30 عامًا بحق الأسيرين القساميين يوسف سميح عاصي، ويحيى محمد مرعي من سلفيت، وغرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون شيقل.