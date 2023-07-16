الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية اطلاق النار قرب حاجز تقوع ببيت لحم

زعمت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الأحد اعتقال منفذ عملية اطلاق النار في تقوع صباح اليوم الأحد، والتي أسرت عن إصابة 3 مستوطنين، احدهم بحالة خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت لحم، حيث أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، بعد محاصرة الاحتلال لمسجد الرباط وسط مدينة بيت لحم، عقب اقتحامها للمدينة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية :" إن الجيش ينفذ مداهمات في بيت لحم، لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم عند حاجز تقوع".

وبدوره، أعلن الهلال الأحمر تسجيل 10 إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانياً، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم.