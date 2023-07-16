مجهولون يطلقون النار نحو منزل مدير قسم التربية والتعليم ببلدية سخنين

أطلق جناة مجهولون النار على منزل مدير قسم التربية والتعليم، نبيه أبو صالح، في بلدية سخنين، الليلة الماضية.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية، وسادت حالة من القلق والخوف، وخصوصا بين الأطفال والنساء.

ووجاء في بيان إن "لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الإجرامي بإطلاق النار على بيت زميلنا مدير قسم التربية والتعليم في بلديتنا، السيد نبيه أبو صالح (أبو خالد) المحترم".

وأكدت اللجنة والبلدية أن "هذا التصرف الفوضوي البربري الإجرامي هزّ كيان، أمان وأمن زميلنا وعائلته، كذلك يهدد أمن وأمان كل مواطن في بلدنا الحبيبة، وهو اعتداء مباشر على جميعنا.

وأعلنت لجنة العمال والموظفين عن وقوفها "صفا واحدا" و"الدعم الكامل للأخ الزميل نبيه أبو صالح وعائلته، على أن تمر الأزمة بسرعة والعودة لحياتهم الطبيعية".

وناشدت لجنة العمال أهالي سخنين بمختلف أدوارهم ووظائفهم ومواقعهم بـ"أخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية المجرمين ومعاقبتهم، وردع كل من تسوّل له نفسه استعمال الوسائل الإجرامية وغير الأخلاقية لحاجة في نفسه. كذلك، العمل على الحفاظ على بلدنا آمنة".